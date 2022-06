In Landau wird am 3. Juli ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Für die RHEINPFALZ haben sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten in einem persönlichen Video vorgestellt. Dabei sollte es weniger um Politik, als um die privaten Interessen der OB-Anwärter gehen.

Der Beigeordnete Lukas Hartmann (die Grünen), der unter anderem für Ordnungsamt und Mobilität zuständig ist, setzt bei seiner Vorstellung auf die Genüsse des Alltags:

Schul- und Sozialdezernent Maximilian Ingenthron (SPD) zeigt sich im Video nicht nur heimatverbunden, sondern auch von seiner sportlichen Seite:

Genau wie sein Mitstreiter zeigt auch der ehemalige Pressesprecher im Bundeswirtschaftsministerium und Leiter der Leitungs- und Planungsabteilung Dominik Geißler (CDU) im Video seine Liebe zum Sport. Er will den potenziellen Wählern zusätzlich seine musikalische Seite näher bringen:

Ingenthron und Hartmann sind bereits bei der letzten OB-Wahl angetreten, die damals Thomas Hirsch gewonnen hat. Bei insgesamt fünf Kandidaten ist ganz sicher davon auszugehen, dass es 14 Tage nach der Wahl, also am 17. Juli, zu einer Stichwahl kommen wird.