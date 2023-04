Daniel Schimkowitsch wirkt im ersten Moment nicht unbedingt wie ein Sternekoch: tätowierte Arme, direkte Sprache, oberbayerischer Akzent. Doch der 38-Jährige ist seit wenigen Wochen der beste Koch in der Pfalz. Der Küchenchef des L.A. Jordan im Ketschauer Hof in Deidesheim ist vom Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet worden. RHEINPFALZ-am-SONNTAG-Redakteur Andreas Schlick hat mit dem Mann aus Fürstenfeldbruck für unseren RHEINPFALZ-Podcast „Wissen, was läuft“ darüber gesprochen, was seine Philosophie in der Küche ausmacht, warum Köche ziemliche Diven sein können und warum Schimkowitsch nicht vegetarisch oder vegan kocht. Zum Podcast geht es hier.