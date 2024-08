Ab Mittwoch kommt der RHEINPFALZ-Fotograf in die Grundschulen: Die Aktion „Mit Nils in die 1. Klasse“, ein Angebot der RHEINPFALZ zur Einschulung, beginnt. Pfalzweit wurden 361 Schulen angeschrieben. 330 Schulen haben sich zurückgemeldet. 737 Eingangsklassen machen mit. Die letzten Fototermine sind am 9. September. Veröffentlicht werden die Fotos in lokalen Sonderbeilagen der RHEINPFALZ am Dienstag, 17. September. Alle Teilnehmer erhalten die speziell für die Aktion produzierte Broschüre „Medienkompetenz gegen Fake News“ in Klassenstärke. Kinder, die bereits Mitglied im Club sind oder angemeldet werden, erhalten außerdem das Klassenfoto kostenlos per E-Mail. Anmeldungen sind möglich unter nils-nager.de oder Telefon 0631 37016644.