Rheinland-Pfalz und Ruanda möchten im Bereich der Pflegekräftegewinnung enger zusammenarbeiten. Das haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der ruandische Präsident Paul Kagame am Donnerstag bei einem Treffen in der ruandischen Hauptstadt Kigali vereinbart. Bei dem rund einstündigen Gespräch verständigten sich Dreyer und Kagame nach Angaben der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei darauf, ein gemeinsames Modell zu entwickeln, um für beide Seiten dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen.

Es müsse sich dabei um eine Win-Win-Situation handeln, betonten Dreyer und Kagame den Angaben zufolge bei dem nicht-öffentlichen Gespräch. So habe Ruanda sehr viele junge Menschen ohne Ausbildungsperspektive und Rheinland-Pfalz mehr Ausbildungsmöglichkeiten als Auszubildende. Eine Möglichkeit könne daher darin bestehen, junge Ruander in Deutschland im Bereich Pflege auszubilden und ihnen die Möglichkeit zu geben, für einige Jahre in Deutschland zu arbeiten, bevor sie dann als hoch qualifizierte Pflegekräfte zurück in Ruanda ihr Wissen weitergeben können.

30. Jahrestag des Genozids in Ruanda

Dreyer ist am Ostermontag mit einer Delegation aus Politik, Wirtschaft und Vereinen in das rheinland-pfälzische Partnerland in Ostafrika gereist. Anlass ist der 30. Jahrestag des Völkermords an den Tutsi in Ruanda. Dort besucht sie Gedenkveranstaltungen sowie mit Rheinland-Pfalz verbundene Organisationen.

Im Ruanda sind aktuell mehr als 50 Vereine und Stiftungen, 40 Kommunen, zwölf Pfarreien, sieben Universitäten und Fachhochschulen sowie 194 Schulen und zahlreiche Einzelpersonen und Einzelinitiativen aus Rheinland-Pfalz aktiv.