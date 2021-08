Die rheinland-pfälzische Corona-Verordnung wird um eine Woche verlängert. Das Regelwerk stammt vom 30. Juni und wäre am Sonntag ausgelaufen. Doch am Freitag hat der Landes-Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) einen Erlass unterzeichnet, der festschreibt: Das Regelwerk bleibt eine weitere Woche in Kraft.

Das führt zu einem Gegensatz zwischen den Regeln in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, der in Ludwigshafen und Mannheim besonders stark spürbar wird – hier gelten links des Rheins ab Sonntag neue Einschränkungen, weil dort die Inzidenz zu stark gestiegen ist. Die Veranstalter des Ludwigshafener Filmfestivals haben deshalb am Freitag eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Auf der anderen Rheinseite in Mannheim ist der Wert ähnlich hoch, aber dort soll ab Montag mehr Freiheit herrschen. Denn Baden-Württemberg wagt einen neuen Corona-Kurs.

