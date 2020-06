Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Donnerstag eine Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten im In- und Ausland beschlossen. Wer zum Beispiel aus den aktuellen Problem-Landkreisen in Nordrhein-Westfalen in der Pfalz oder an der Mosel Urlaub machen will, muss zwei Wochen in Quarantäne. Beherbergungsbetriebe seien für die Quarantäne aber grundsätzlich nicht geeignet, heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Alternativ könnten die Betroffenen einen negativen Coronatest vorlegen, der aber nicht älter als 48 Stunden sein dürfe. Durchreisen seien ebenfalls erlaubt.

„Wir wollen als Landesregierung keine Lex-Gütersloh, sondern eine Regelung, die für Risikoregionen im In- und im Ausland gilt“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Als Risikogebiete innerhalb Deutschlands gelten Regionen, in denen innerhalb von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus höher als 50 pro 100.000 Einwohnern ist. Unter anderem Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben bereits Verordnungen beschlossen, wonach Urlauber aus Risikogebieten unter Quarantäne gestellt werden. Am Donnerstagvormittag hat der rheinland-pfälzische Nachbar Baden-Württemberg mit selbigen Beschluss nachgezogen.

Die Verordnung trete rechtzeitig vor den Sommerferien in den ersten Bundesländern in Kraft. Für Kinder in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag der letzte Schultag. „Der Landesregierung ist es wichtig, eine Lösung zu finden, die dafür sorgt, dass Urlaub in Rheinland-Pfalz sicher bleibt und in Hotels und Pensionen auch handhabbar ist. Die Verantwortung für die Einhaltung der Quarantänepflicht tragen die Menschen, die aus dem Risikogebiet kommen. Verstöße dagegen sind bußgeldbewehrt. Hoteliers sichern sich durch eine Selbstauskunft ihrer Gäste ab“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands, Gereon Haumann, begrüßte die Regelung.