Zu einer möglichen und vieldiskutierten Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz bestehen unterschiedliche Meinungen auch innerhalb des Ampel-Lagers. Am Dienstag sprach sich die Grünen-Fraktion für eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in bestimmten öffentlichen Räumen etwa im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen aus, wie sie in Mainz mitteilte. „Zusätzlich zum Einhalten der notwendigen Abstands- und Hygieneregeln kann das dazu beitragen, dass die Zahl der Neuinfektionen trotz der neuerlichen Lockerungen nicht wieder ansteigt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun.

Maskenpflicht nicht ausgeschlossen

Die rot-gelb-grüne Landesregierung hat es bislang dabei belassen, in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr Mund-Nasen-Masken zu empfehlen. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sagte am Dienstag dazu, es müsse erstmal geschaut werden, wie die Menschen auf die erst seit Montag geltenden Lockerungen in der Corona-Krise reagierten. „Wir müssen das Gesamtgeschehen beobachten.“ Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch in Rheinland-Pfalz noch eine Pflicht komme. Hierzulande hatte sich auch CDU-Fraktionschef Christian Baldauf schon dafür ausgesprochen. Am Dienstag sagte er: „Ich halte es für erforderlich, dass wir übergangsweise eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken einführen.“ Wegen der Lockerungen im Einzelhandel und in Schulen seien wieder mehr Menschen unterwegs.

Am Dienstag hatten Baden-Württemberg,Thüringen und Hessen eine Maskenpflicht angekündigt.

