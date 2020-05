Rheinland-Pfalz stockt den 1000-Euro-Pflegebonus der Bundesregierung um bis zu 500 Euro auf. Das hat das Kabinett am Dienstag in Mainz beschlossen, wie die Staatskanzlei berichtete. In Rheinland-Pfalz arbeiten rund 55.000 Menschen in Einrichtungen der Altenhilfe. Die Kosten für den Pflegebonus im Rahmen eines Nachtragshaushaltes in Rheinland-Pfalz bezifferte die Landesregierung auf 18 bis 22 Millionen Euro.