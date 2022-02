Am Mittwoch will die rheinland-pfälzische Landesregierung ihren Plan für Lockerungen in der Corona-Pandemie bekannt geben. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat der Ministerrat am Dienstag eine Vorlage dazu verabschiedet.

Darin geht es unter anderem um neue Regelungen für die Gastronomie und den Einzelhandel. Über die Einzelheiten will sich die Regierung den Informationen nach aber noch mit den SPD-regierten Bundesländern abstimmen. Die Änderungen sollen in Rheinland-Pfalz erst nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar umgesetzt werden. Das Nachbarland Hessen hat die 2-G-Regel im Einzelhandel bereits gekippt, auch Baden-Württemberg hat am Dienstag Lockerungen beschlossen. In der Gastronomie haben in Rheinland-Pfalz nur Personen Zutritt, die geimpft oder genesen und geboostert oder getestet sind. Auch dort sind wohl Lockerungen geplant. Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) Rheinland-Pfalz forderte die Regierung am Dienstag zu Lockerungen auf. „Diese Regeln verstehen die Menschen nicht mehr“, sagte Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK-Arbeitsgemeinschaft.

