Die Hubschrauber-Piloten der rheinland-pfälzischen Polizei sollen darauf vorbereitet werden, auch Corona-Patienten zu transportieren. Das hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) angekündigt. In Schulungen werden sie demnach zum Beispiel lernen, welche Hygieneregeln zu beachten sind. Allerdings spricht Lewentz davon, dass die Beamten damit für einen „unwahrscheinlichen Fall“ vorbereitet werden.

Zusatz-Hubschrauber in Ludwigshafen

Damit in der Pandemie-Krise mehr schwerkranke Menschen transportiert werden können, steht schließlich in Ludwigshafen seit einer guten Woche auch schon ein zusätzlicher Intensiv-Rettungshubschrauber des ADAC bereit. Lewentz berichtet: Im Schnitt war „Christoph 112“ seither zweimal täglich im Einsatz. Das zeige, dass er derzeit tatsächlich gebraucht werde. Nun soll er mindestens bis zum 30. September in Ludwigshafen stationiert bleiben.