[Aktualisiert 11 Uhr] Nach den Grundschulen wird voraussichtlich am 8. März auch an den fünften und sechsten Klassen in Rheinland-Pfalz der Wechselunterricht beginnen. Alle anderen Klassen sollen ab 15. März folgen. Über einen entsprechenden Vorschlag werde der Ministerrat an diesem Freitag entscheiden, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Morgen im Ältestenrat des Landtags an. Bildung habe bei den Lockerungen oberste Priorität. Die Grundschulen sind seit Beginn dieser Woche bereits im Wechselunterricht, die anderen Klassen haben noch Fernunterricht. Die Osterferien beginnen am 27. März.

Die Kitas sollen zunächst weiter im Regelbetrieb bei dringendem Bedarf bleiben. Die Landesregierung werde sich nächste Woche „mit Blick auf den Bedarf, die Tests und die Impf-Quote“ mit der Frage beschäftigen, kündigte Dreyer an. Erzieherinnen und Erzieher sowie Grundschul- und Förderschullehrer können sich von Montag an gegen das Coronavirus impfen lassen. Dafür müssen sie sich von diesem Samstag an online im Impfpool des Landes registrieren. Die Eltern gingen mit dem derzeitigen Angebot der Kitas verantwortlich um, betonte Dreyer. „Aber der Druck wächst auch ganz enorm.“

