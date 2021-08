Rheinland-Pfalz plant einen landesweiten Familienimpftag. An dem Tag soll es bei Impfzentren und Impfbussen die Möglichkeit geben, Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und Verwandte unkompliziert, ohne Anmeldung und Wartezeit zu impfen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

Der Impftag am Samstag, 28. August liegt laut Landes-Impfkoordinator Daniel Stich bewusst am Ende der Sommerferien kurz vor dem Schulbeginn. Die Tour der Impfbusse soll darüber hinaus bis in den September verlängert werden.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren brauchen weiterhin die Anwesenheit und Einwilligung eines Elternteils bei einer Impfung. Das Impfen von Kindern und Jugendlichen dürfe kein Ersatz für eine hohe Impfquote unter Erwachsenen sein, so Stich. Auch die Erwachsenen seien weiterhin aufgefordert, sich impfen zu lassen.