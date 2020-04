Bildschirm statt Bühne: Weil Konzerte vor Publikum derzeit unmöglich sind, weichen Künstler ins Internet, Radio und Fernsehen aus. Am ersten Mai-Wochenende treten dort Künstler aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auf. Bei der SWR-Aktion „Zusammenhalten für die Kultur“ (1. bis 3. Mai) sind unter anderem Schauspieler Peter Espeloer aus dem Ludwigshafen-„Tatort“ und Kulturkoordinator David Maier aus Worms zu Gast.

An einem Instagram-Festival der Gruppe Fools Garden („Lemon Tree“) wiederum nimmt etwa Rocksängerin Julia Neigel aus Ludwigshafen teil (1. Mai). „Der „Tag der Arbeit“ erinnert uns auch daran, dass viele Menschen durch die aktuelle Weltlage in Notsituationen geraten sind“, heißt es dort in einer Ankündigung.

Konzert im Autokino

Eigentlich sollten zahlreiche Comedians im Mai in Bad Dürkheim bei einem Festival auftreten – dieses fällt der Corona-Krise zum Opfer. Am 2. Mai präsentiert der SWR jedoch in einem Video-Stream einige der Künstler, die in der Pfalz auf der Bühne stehen sollten. Und für Hörer aus Mainz und Umgebung steigt am Abend ein „SWR3 Autoradio OpenAir“ im Autokino Mainz mit dem Musiker Max Giesinger.

Beim Instagram-Festival von Fools Garden sind unter anderem auch der Stuttgarter „Tatort“-Kommissar Richy Müller und der Mannheimer Sänger Laith Al-Deen dabei. „Stell das Bierchen kalt, leg schon mal die Kohle auf den Grill und behäng deinen Garten oder die Zimmerpflanze mit Lampions“, heißt es in der Ankündigung. „It“s Showtime.“