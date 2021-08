Rheinland-Pfalz hat sich der von den Vereinten Nationen gestarteten Klimaschutz-Initiative „Race to Zero“ angeschlossen. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag den Beitritt zu der von der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCC) gestarteten Kampagne. Hierzu haben sich Länder, Regionen und Kommunen zusammengeschlossen, die bis spätestens 2050 klimaneutral werden wollen – bilanzmäßig also null Treibhausgase emittieren, wie es im Namen der Initiative zum Ausdruck kommt (Wettlauf in Richtung null).

„Um unsere ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, müssen wir unsere Kräfte bündeln und alle an einem Strang ziehen“, erklärte Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne). Dazu müssten auch Kommunen, Unternehmen oder Bürgergenossenschaften gehören. „Klar ist: Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren und müssen eine gute und konkrete Umsetzung von Klimaschutzprojekten ganz oben auf die Agenda setzen.“

In der vergangenen Woche kam zum ersten Mal eine Lenkungsgruppe der Landesregierung zum Klimaschutz zusammen. Diese solle den Weg zum Ziel der Klimaneutralität überprüfen und koordinieren, teilte Spiegel mit. Die dort vertretenen Staatssekretäre beschlossen die Bildung einer Projektgruppe, die unter wissenschaftlicher Begleitung ressortbezogene Ziele entwickeln und verbindliche Treibhausgasbudgets für Mobilität, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft festlegen soll. Mitglieder der Projektgruppe sind Klimaschutzkoordinatoren, die von jedem Ministerium für den Aufgabenbereich des entsprechenden Ressorts benannt werden.