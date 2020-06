Alles, was in Rheinland-Pfalz zum Tourismus gehöre, werde ab 10. Juni vorzeitig gelockert. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einem Treffen mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Mainz. „Wir haben sehr, sehr gute Zahlen, heute gab es landesweit nur einen neuen Corona-Fall.“ Gaststätten werden ab Mittwoch nächster Woche bis 24 Uhr öffnen dürfen, auch Busreisen und Schiffsausflüge sind ab 10. Juni wieder möglich – und nicht erst zwei Wochen später, wie es im Stufenplan vorgesehen war. Die Kontaktbeschränkungen sollen ebenfalls gelockert werden. Mit der nächsten Corona-Landesverordnung dürfen sich dann wieder zehn Personen oder die Angehörigen zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen. Für Gottesdienste, Theater und Kinos gilt: Sobald der Platz erreicht ist, muss die Maske nicht länger getragen werden. Auch die Chöre im Land erhalten wieder eine Perspektive. Mit drei Meter Abstand sind Proben wieder erlaubt. Sie sollen möglichst ins Freie verlegt werden.

Fritz Brechtel (CDU), Landrat des Landkreises Germersheim und stellvertretender Vorsitzender des Landkreistages, sprach von guten und konstruktiven Gesprächen: „Wir haben schon etliche Regionen, die Corona-frei sind. Manche Landkreise und Städte sind bereits völlig gesundet.“ Dennoch sei es wichtig, sich an die Regeln zu halten, um weitere Lockerungen treffen zu können.