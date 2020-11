Die Anzahl der Corona-Infektionen an den Schulen steigt in Rheinland-Pfalz stark an. Am ersten Schultag nach dem Ende der Herbstferien vor knapp zwei Wochen waren bei Schülern 98 Corona-Fälle registriert worden, jetzt sind es sieben Mal soviel: Für Donnerstag gab die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier die Anzahl der Neuinfektionen am Freitag mit 689 an. Bei den Lehrkräften zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Anzahl der Corona-Fälle stieg im selben Zeitraum von 16 auf 100. Weitere 772 Lehrer und 8316 Schüler gelten momentan als Verdachtsfälle und sind in Quarantäne.

Fünf Schulen sind nach Angaben der ADD derzeit komplett geschlossen – betroffen sind unter anderem die Grundschulen in Büchelberg (Kreis Germersheim) und Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße); an 137 Schulen wurden zudem komplette Klassen oder Stufen in Quarantäne geschickt.