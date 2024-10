Neun Megawatt beträgt die Kapazität der großen Batteriespeicher für Strom in Rheinland-Pfalz. Dies geht aus einer aktuellen Auswertung der „Agentur für erneuerbare Energien“ in Berlin hervor, die sich auf Daten der Bundesnetzagentur stützt. Gezählt wurden dabei Speicher mit einer Kapazität von mindestens einem Megawatt. 2086 Megawatt an Leistung liefern in Rheinland-Pfalz laut Agentur Gaskraftwerke. Die beiden Segmente gelten als Schlüssel beim Umstieg auf erneuerbare Energien – um auch bei Flauten und wenig Sonneneinstrahlung die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Neue Kraftwerksstrategie

Im Juli hat die Bundesregierung dafür eine Kraftwerksstrategie auf den Weg gebracht. Diese sieht bundesweit den Zu- und Ausbau von Gaskraftwerken mit 12,5 Gigawatt Leistung sowie von Großspeichern mit 500 Megawatt Leistung vor. Etwas mehr als die Hälfte der Gaskraftwerke soll dabei in Zukunft auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Im Bundesvergleich findet sich Rheinland-Pfalz mit der Kapazität seiner bislang installierten Gaskraftwerke an fünfter Stelle. Bei den großen Batteriespeichern liegt das Land dagegen mit am Ende des Feldes. Pumpspeicherkraftwerke gibt es in Rheinland-Pfalz im Übrigen genauso wenig wie Kohlekraftwerke.