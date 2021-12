In der Nacht zum Dienstag kann es glatt werden auf den Straßen in Rheinland-Pfalz. Den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge soll es nach kurzen Auflockerungen bei Tiefsttemperaturen von 1 bis -3 Grad regnen. In tieferen Lagen kann das Nass als Schnee oder Schneeregen auf der Erde landen, der am Morgen in Lagen unterhalb 400 bis 500 Metern in Regen übergeht. Vereinzelt soll es in der Nacht starke Böen geben.

Am Dienstag wird es in Rheinland-Pfalz laut Vorhersage zunächst wechselnd bis stark bewölkt sein. Es fällt nur noch örtlich etwas Regen, im Bergland Schnee, ansonsten bleibt es verbreitet niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen 3 bis 6 Grad, im höheren Bergland um 1 Grad.