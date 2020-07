In Rheinland-Pfalz sind in den ersten sechs Monaten des Jahres so viele neue Windräder aufgestellt worden wie in kaum einem anderen deutschen Bundesland. Wie aus einer Auswertung der Berliner Fachagentur Windenergie an Land hervorgeht, wurden insgesamt 20 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 65,3 Megawatt in Betrieb genommen.

Mehr Windräder gingen in den ersten sechs Monaten nur in Brandenburg (31), Nordrhein-Westfalen (28) und Sachsen-Anhalt (26) ans Netz. Stillgelegt wurde in Rheinland-Pfalz den Angaben zufolge zwischen Januar und Juni keine Anlage. Außerdem wurde der Bau von 18 Anlagen genehmigt, die allerdings noch nicht in Betrieb sind. Im Jahr 2019 wurden landesweit 22 neue Windkraftanlagen in Betrieb genommen.

Redaktioneller Hinweis: In einer früheren Fassung dieser Meldung war davon die Rede, dass Rheinland-Pfalz bundesweit an der Spitze beim Windradbau stehe. Das war falsch. Die Agentur DPA hat diese Angabe mittlerweile berichtigt.