[Aktualisiert 11.41 Uhr] Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat am Mittwoch in Mainz neue Verordnungen für Alten- und Pflegeheime in der Corona-Krise vorgestellt. Ab dem 7. Mai soll folgende neue Verordnung zunächst für 14 Tage in Kraft treten: Ein Besucher pro Tag darf für eine Stunde eine Person im Alten- und Pflegeheim besuchen, wenn möglich in einem separaten Raum. Der Verwandtschaftsgrad zwischen Besucher und Besuchten spielt laut Bätzing-Lichtenthäler keine Rolle. Der Besucher müsse sich anmelden und seine Kontaktdaten hinterlassen und sich an die üblichen Schutzregeln halten.

Ausnahmen bei Besuchsregeln

Ausnahmen von der Besuchsregel gelten für medizinische Betreuung oder etwa auch Rechtsanwälte - sie können also Bewohner besuchen, auch wenn diese bereits Besuch von einer privaten Person hatten. Eine Ausnahme von der auf eine Person beschränkten Besuchsregelung wird auch bei schwerkranken Bewohnern gemacht. Personen mit Atemwegserkrankungen dürfen Altenheime hingegen nicht betreten.

Pflegeeinrichtungen müssen zudem Bewohner, die in Krankenhäusern behandelt worden sind, wieder in stationäre Pflegeeinrichtungen aufgenommen werden, wenn ein Vertrag zwischen Bewohner und Einrichtungen bestehe. Die Bewohner sollten dann zunächst unter Quarantäne gestellt werden. Je nach Entwicklung der Infektionszahlen werden diese neuen Verordnungen nach 14 Tagen neu beurteilt und gegebenenfalls angepasst. Bereits am Dienstag war bekanntgeworden, dass Rheinland-Pfalz Besuche in Seniorenheimen wieder erlauben will, aber ohne Details zu den Plänen.

Mehr zum Thema