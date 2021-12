Nach den Bund-Länder-Beratungen wegen der Omikron-Variante hat die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) vor einer beschleunigten Ausbreitung der Corona-Pandemie gewarnt. „Rheinland-Pfalz bereitet alles für den schlimmsten Fall vor“, erklärte die Ministerpräsidentin am Dienstagabend in Mainz. Das Land rüste sich mit einer verstärkten Impfkampagne und Schutzmaßnahmen gegen die Virusvariante Omikron.

Dreyer rief alle dazu auf, „sich impfen zu lassen und getestet und im kleinen Kreis Weihnachten und Silvester zu feiern“. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass Omikron „wesentlich resistenter gegen den Impfstoff“ sei. Wer vollständig geimpft oder am besten auch geboostert sei, habe einen guten Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf.

„Wir handeln jetzt um zu verhindern, dass durch zu viele Infektionen und Quarantänefälle zu viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen und der kritischen Infrastruktur wie Polizei, Feuerwehr, Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung ausfallen“, sagte Dreyer. Die Impfungen würden in Rheinland-Pfalz auch an Weihnachten, den Tagen zwischen den Jahren und an Silvester auf Hochtouren weiterlaufen.

Bund und Länder verständigten sich in ihrer Schaltkonferenz am Dienstag darauf, dass private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen spätestens ab 28. Dezember nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein sollen - Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Überregionale Großveranstaltungen wie Fußballspiele sollen dann nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Clubs und Diskotheken sollen wieder geschlossen werden.