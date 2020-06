Bei der Wiedereröffnung von Bordellen und Prostitutionsstätten ist Rheinland-Pfalz bundesweit Vorreiter. Aus den anderen Bundesländern seien bisher solche Lockerungen nicht bekannt, sagte am Montag Susanne Bleier-Wilp, Sprecherin des „Bundesverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen“ in Berlin. Für den Verband sei bisher allerdings unklar, ob in Rheinland-Pfalz „nur Prostitutionsstätten also Bordelle geöffnet werden, oder auch die sonstige selbstständige Prostitution“.

In der neunten Corona-Bekämpfungsverordnung der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die am Mittwoch in Kraft tritt, ist die bisher geltende Untersagung von „Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen“ weggefallen. Ein Hygienekonzept für die Öffnung der Bordelle unter den Bedingungen der Corona-Pandemie war von der Landesregierung am Freitag zunächst veröffentlicht, dann aber kurz darauf wieder zurückgezogen worden.

Weiterhin geschlossen bleiben müssen nach der neuen Landesverordnung Clubs und Diskotheken. Auch Volksfeste sind nach wie vor nicht erlaubt in Rheinland-Pfalz.