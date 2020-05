Vertreter der Kommunen halten es für unrealistisch, dass in Rheinland-Pfalz die Freibad-Saison bereits nächste Woche beginnen kann. Die Möglichkeit zur Öffnung der Schwimmbäder ab dem 27. Mai sieht der Fahrplan der Landesregierung vor, nach dem die Beschränkungen wegen der Corona-Krise schrittweise aufgehoben werden sollen.

Um eine Balance zwischen Bäderbetrieb und Gesundheitsschutz herzustellen, brauche es klare Kriterien der Landesregierung, forderte jetzt der Gemeinde- und Städtebund sowie der Verband kommunaler Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Unter welchen Auflagen die Bäder öffnen können, ist jedoch weiter unklar. Das Mainzer Innenministerium wollte dazu diese Woche entsprechende Vorschläge erarbeiten und dem Gesundheitsministerium zur Genehmigung vorlegen. Dies ist jedoch bisher nach RHEINPFALZ-Informationen nicht geschehen.

Für den Schwimmbadbetrieb in der Corona-Pandemie seien zahlreiche Sachverhalte zu regeln, fordern die kommunalen Vertreter: So müssten beispielsweise Abstandsregeln auf Liege- und Wasserflächen definiert werden und gelöst werden, wie Warteschlagen am Eingang vermieden werden. Die Inbetruiebnahme eines Schwimmbades bedeute viel mehr als nur den Wasserhahn aufzudrehen – dies gelte erst recht, wenn es darum gehe, das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus im Freibad zu minimieren, sagte Anna Theresa Kammer, Sprecherin des Verbandes kommunaler Unternehmen.