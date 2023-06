Die rheinland-pfälzische Wirtschaft warnt vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Land. Um dieser Gefahr zu begegnen, schlug der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), Johannes Heger, der Landesregierung am Dienstag eine engere Zusammenarbeit vor. „Wir müssen Dinge nicht nur besprechen“, forderte Heger, es müsse auch gehandelt werden. So gehe es darum, gemeinsam Wege zu finden, um beispielsweise beim Ausbau erneuerbarer Energien bürokratische Hemmnisse abzubauen. „Die Zeit rennt uns davon“, warnte Heger und verwies darauf, dass die industrielle Produktion im Land zwischen April gegenüber dem Vorjahresmonat um 12 Prozent zurückgegangen sei. Das sei „alarmierend“. Neben der Energie sei für die rheinland-pfälzische Wirtschaft der Mangel an Arbeits- und Fachkräften das zweite „Megathema“.