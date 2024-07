Ricarda Funk, gebürtig aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, hat bei den Olympischen Spielen in Paris die zweite Medaille für das deutsche Team verpasst. Im Kajak-Finale lag die 32-Jährige am zweiten Wettkampftag lange auf Kurs Edelmetall. Doch im zweiten Teil der Kanuslalomstrecke unterliefen der Olympiasiegerin von Tokio entscheidende Fehler.

Im Halbfinale hatte Funk geglänzt und sich mit der besten Zeit für das Finale der besten Zwölf qualifiziert. Im Finale hatte sie zur Halbzeit noch die beste Zeit, ehe sie zwei entscheidende Fehler machte. Zunächst berührte sie eine Torstange und kassierte zwei Strafsekunden. Kurz danach verpasste sie ein anderes Tor, kassierte 50 Strafsekunden und fiel weit zurück.

Vor drei Jahren wurde Funk bei den Spielen in Tokio Olympiasiegerin. In Japan sorgte sie damit für die erste Goldmedaille für Team Deutschland. Außerdem sorgte sie für emotionale Momente, weil in ihrer Heimat, dem Ahrtal, das schreckliche Hochwasserunglück nur wenige Tage zurücklag.