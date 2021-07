Die Gemeinde und die Freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim bereiten sich auf die Möglichkeit vor, dass sie das aktuelle Rheinhochwasser am Wochenende zum Handeln zwingt. In einer Krisenstabsitzung am Freitagvormittag wurde laut Wehrleiter Kai Neiheiser vereinbart, dass sich genügend Kameraden bereithalten, damit am Samstag und Sonntag im Schichtdienst die neuralgischen Stellen im Ort beobachtet werden können. Am Rheinhauptdeich zum Beispiel würden ab 7,60 Meter am Pegel Mannheim Deichwachen eingesetzt. Neiheiser erwartet, dass das am Sonntag der Fall sein könnte. Der Hochwassermeldedienst des Landes sagt für Sonntag, 8 Uhr, einen Pegelstand von 735 bis 765 Zentimetern voraus.

Gräben und Schieber im Blick behalten

Das Augenmerk der Gemeinde gilt aber auch der Binnenentwässerung: Damit der Eckbach wie vorgesehen über die Isenach entlastet und deren Wasser am Rheinufer 2 über ein Pumpwerk geregelt in den Fluss abgegeben werden kann, müssen alle Schieber, Gräben und Abläufe funktionstüchtig sein.