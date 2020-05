Schon seit längerem ist die Rheinbrücke für Radfahrer und Fußgänger nur einseitig passierbar – und das wird auch noch monatelang so bleiben. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage mitteilt, müssen „noch Arbeiten an der Entwässerung und der Beschichtung“ vorgenommen werden. Zudem müsse ein Korrosionsschutz wechselnd auf beiden Seiten der Brücke aufgebracht werden. Solange diese Arbeiten nicht erledigt sind, wird die Rheinbrücke auch nicht auf zwei getrennten Radwegen befahrbar sein. Einen genauen Termin, wann das wieder der Fall sein wird, kann das Regierungspräsidium noch nicht nennen. „Derzeit gehen wir davon aus, dass die Arbeiten bis Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg andauern“, heißt es weiter. Die Ferien in Baden-Württemberg enden am 12. September.