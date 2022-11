Weil die Rheinbrücke auf der A61 bei Speyer genau unter die Lupe genommen wird, muss sie in der Nacht vom 19. auf den 20. November für einige Stunden voll gesperrt werden. Die Sperrung soll von 22 Uhr bis 5 Uhr dauern, teilt die Autobahn-Gesellschaft mit. Verkehrsteilnehmer, die auf der A61 in Richtung Hockenheim unterwegs sind, folgen ab dem Kreuz Speyer der Umleitung U34 auf die B9 bis zur Ausfahrt in Richtung Heidelberg, wechseln dort auf die B39 und fahren nach Querung des Rheins weiter auf die L722 bis zur Anschlussstelle Hockenheim – ab dort ist die A61 wieder befahrbar. Wer in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs ist, folgt ab der Anschlussstelle Hockenheim der U73, die in entgegengesetzter Richtung über die L722 auf die B39 und dann weiter auf die B9 bis zum Kreuz Speyer führt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Grund für die Sperrung sind Kalibrierungsarbeiten an so genannten Brückenuntersichtgeräten. Die werden seit August an verschiedenen Stellen der Rheinbrücke eingesetzt und sollen durch Dauermessungen detaillierte Daten zu einzelnen Bauteilen liefern. Ziel der Untersuchung ist laut Autobahn-Gesellschaft, eine sichere Planungsgrundlage für künftige Sanierungsmaßnahmen zu gewinnen.