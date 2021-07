In der Nacht zum Freitag ist der Wasserstand des Rheins am Pegel Maxau bei Karlsruhe unter die Marke von 7,50 Meter gefallen. Seitdem dürfen die Schiffe auch zwischen Iffezheim und Germersheim wieder fahren, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein in Freiburg mit. Aufgrund starker Regenfälle wurde Mitte Juli am Oberrhein rasch steigendes Hochwasser verzeichnet. Vor gut einer Woche musste deshalb die Schifffahrt eingestellt werden. Der Scheitelpunkt wurde am vergangenen Samstag bei 8,65 Meter am Pegel Maxau erreicht. Da am Wochenende zum Teil heftige Regenfälle erwartet werden, ist ein erneuter leichter Anstieg im Laufe des Montags nicht ausgeschlossen.

Die Fähren bei Leimersheim und Neuburg (Kreis Germersheim) sind voraussichtlich bis Freitagabend nächster Woche noch wegen des Hochwassers außer Betrieb. Die Fähre bei Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) verkehrt dagegen seit Dienstagnachmittag wieder. Allerdings kann sie vom 23. August bis voraussichtlich 3. September wegen einer Wartung auf der Werft nicht genutzt werden.