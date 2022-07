Das Wasser des Rheins hat durch die Hitze-Tage im Juli eine Tages-Durchschnitts-Temperatur von 26 Grad überschritten. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat deshalb die erste von vier Wassertemperatur-Warnstufen für den Rhein ausgerufen. Die Temperatur-Entwicklung wird nun verstärkt beobachtet. Das Ministerium befürchtet, dass auch Stufe zwei in den nächsten Tagen erreicht werden könnte. Sie beginnt bei 27 Grad und bedeutet, dass Betriebe am Rhein, die Wasser in den Fluss leiten, darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie die Temperatur ihrer Abwässer prüfen und nach anderen Kühlmöglichkeiten suchen sollen. Zu warmes Wasser in einem Fluss kann zu schweren Umweltschäden führen: Das Algenwachstum wird beschleunigt und die Sauerstoffaufnahme gehemmt, so das Ministerium. Im Extremfall könne es ein Fischesterben geben.

Bei Stufe drei (28 Grad) und vier (29 Grad) müssen Betriebe die Einleitung drosseln oder im Extremfall den Betrieb vorübergehend einstellen. Laut Ministerium ist die Stufe zwei 2019 schon einmal erreicht worden, 2018 überschritt die Wassetemperatur des Rheins auch 28 Grad und löste damit Stufe drei aus. In der Folge hätten manche Betriebe für einige Wochen vor allem ihre Produktionen mit hohem Kühlwasserbedarf stark eingeschränkt und sämtliche alternativen Rückkühlmöglichkeiten genutzt.

Die Mosel (25,4 Grad), die Saar und die Nahe (jeweils (24,4 Grad) liegen laut Ministerium derzeit noch unter der ersten Warnstufe.