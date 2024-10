Die Rhein-Neckar Löwen haben am Montagabend ihr Bundesliga-Heimspiel gegen den HSV Hamburg mit 30:27 (16:13) gewonnen und sind dem Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt auf den Fersen. Vor nur 5224 Zuschauern, die Fans machten mit einem Plakat deutlich, dass sie den Montagsspieltag ablehnen, mussten die Gastgeber am Ende zittern, denn ab der 43. Minute verloren sie zwischenzeitlich den Faden. Sie schienen schon enteilt, führten klar. Der HSV kam jedoch auf 25:26, 26:27 und 27:28 heran. Im Angriff machten die Löwen viel zu viele Flüchtigkeitsfehler. In der Phase konnten sich die Löwen bei dem eingewechselten Torhüter Mikael Appelgren bedanken, der mit drei Paraden den Ausgleich verhinderte. Der starke Sebastian Heymann machte mit dem 29:27 alles klar.