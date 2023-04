Jon Lindenchrone Andersen trägt ab der kommenden Saison das Trikot der Rhein-Neckar Löwen. Der 26 Jahre alte Däne, der auf der Position im rechten Rückraum spielt, kommt von Liga-Konkurrent Frisch Auf! Göppingen und besitzt bei den Löwen ein Arbeitspapier bis 2026. „Jon ist mit Mitte 20 noch mitten in seiner sportlichen Entwicklung und hat sich in Göppingen bereits auf Bundesliga-Niveau bewährt. Wir glauben, dass er sehr gut in unser System passt und hier bei uns einen weiteren Schritt nach vorne machen kann“, sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. „Dass sich Jon für einen Wechsel zu den Löwen entschieden hat, freut uns sehr. Mit ihm konnten wir einen jungen, vielseitigen Spieler mit großem Potenzial für uns gewinnen“, kommentiert Cheftrainer Sebastian Hinze den Wechsel. Der 1,95 Meter große Rückraumspieler sagt zu seinem Löwen-Wechsel: „In den Gesprächen mit Sebastian wurde mir schnell klar, welche Rolle ich hier übernehmen soll und wie sehr man davon überzeugt ist, dass ich den eingeschlagenen Weg mitgestalten kann. Ich freue mich sehr darauf, ab der kommenden Saison ein Löwe zu sein und in allen Wettbewerben, in denen wir vertreten sind, anzugreifen.“

In Göppingen bildet er in der laufenden Saison mit Ex-Löwe David Schmidt ein starkes Duo auf halbrechts.