Der THW Kiel ist nach einem Handball-Krimi mit Happy End dem SC Magdeburg ins Pokal-Halbfinale gefolgt. Der Rekordmeister setzte sich in einem spannenden Viertelfinale am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:24 (12:13) durch. Die Löwen waren verbessert, konnten den Favoriten am Ende aber nicht gefährden.