Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag das letzte Saisonspiel in der Handball-Bundesliga beim deutschen Meister SC Magdeburg 34:37 (19:20) verloren. Andy Schmid zeigte in seiner letzten Partie für die Löwen noch einmal eine großartige Leistung. Für die Magdeburger ging es nach dem Spiel in die Stadt, der Champion wurde groß gefeiert.