Nach der Pause desolat: Die Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstagabend das Spiel bei der TSV Hannover-Burgdorf 30:36 (16:19) verloren. Zwei Tage nach dem phasenweise exzellenten Auftritt gegen die SG Flensburg-Handewitt (31:31) waren die Löwen in der zweiten Halbzeit völlig aus dem Tritt. Fast nichts klappte. Was Trainer Martin Schwalb auch probierte, er hatte keinen Erfolg damit. Vor allem das 7:6-Spiel im Angriff ging total daneben. Die Gastgeber zogen Tor um Tor davon. Die Löwen hatten einen kompletten Systemabsturz. Der offensive Innenblock von Hannover stand großartig. Albin Lagergren fehlte wegen einer Fußverletzung. Am Sonntag treffen die Löwen auf den Bergischen HC. „Wir haben zu viele leichte Tore kassiert. Die Mannschaft von Hannover ist schnell auf den Beinen. Vorne haben wir die Chancen nicht genutzt. Wir waren die schlechtere Mannschaft. Das war nicht unser Tage“, meinte Trainer Martin Schwalb.