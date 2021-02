Wegen einer in der Abwehr ungenügenden Leistung verloren die Rhein-Neckar Löwen am Sonntagnachmittag das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen mit 32:34 (17:19). Vor allem Kreisläufer Krešimir Kozina bekamen die Löwen nicht in den Griff. Löwen-Trainer Martin Schwalb probierte es mit verschiedenen Abwehrformationen. Die Göppinger übernahmen von Beginn an das Kommando, die Löwen liefen dem Rückstand ständig hinterher. Mehr wie zu einem Unentschieden kamen die Gäste nicht. Nationalspieler Marcel Schiller machte mit dem 34:32 alles klar. Er warf neun Tore.