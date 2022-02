Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend die Bundesliga-Partie bei den ersatzgeschwächten Füchsen Berlin mit 20:23 (10:11) verloren. Bis zehn Minuten vor dem Ende war das Spiel offen. Bester Akteur war Füchse-Torhüter Dejan Milosavljev. Immer wieder scheiterten die Löwen an ihm. Der neue Trainer Ljubomir Vranjes blieb also auch im zweiten Spiel ohne Erfolg.