Es war wie in der Vorwoche in Erlangen: Nach einer guten ersten Halbzeit verloren die Rhein-Neckar Löwen mit Beginn der zweiten Halbzeit den Faden und unterlagen am Ende der SG Flensburg-Handewitt mit 33:36 (18:18). Im zweiten Durchgang war das Angriffsspiel nicht breit genug angelegt, die Löwen machten in der ausverkauften SAP-Arena viele Fehler und scheiterten immer wieder am überragenden Torhüter Benjamin Buric, der 38 Prozent der Bälle hielt. Die Flensburger erarbeiteten sich einen Vorsprung, den sie nicht mehr hergaben. 36 Gegentore sind einfach zu viel. Die Löwen hatten keine gute Torhüterleistung.