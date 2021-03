Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstagabend das Bundesliga-Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen in der SAP-Arena mit 31:32 (15:17) verloren. Nationalspieler Sebastian Heymann traf mit der Schluss-Sirene. In den ersten 20 Minuten zeigten die Löwen eine desolate Leistung, lagen 8:15 hinten. Trainer Martin Schwalb nahm bis dahin schon zwei Auszeiten. Erst mit einem 7:1-Lauf kamen die Löwen ins Spiel. Sie profitierten davon, dass Marcel Schiller zwei Siebenmeter vergab. Romain Lagarde, der für Andy Schmid die Mittelposition übernahm, brachte viel Schwung. Er warf schnell fünf Tore. Bei 19:19 (36.) war die Partie wieder offen. Aber Göppingen fing sich wieder, ließ sich nicht locker. Und hatte das glückliche Ende. Jannik Kohlbacher war mit sieben Treffern bester Löwen-Torschütze.