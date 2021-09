Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntagmittag ihres erstes Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Magdeburg 25:28 (11:15). Es war eine umkämpfte Partie, die Gäste gaben ihre Führung einfach nicht mehr ab. Verloren haben die Löwen die Partie in der ersten Halbzeit, in der sie phasenweise sechs Tore hinten lagen. Die Leistung im Angriff war da zu schwach. Bester Löwen-Spieler war Kapitän Uwe Gensheimer mit elf Toren.