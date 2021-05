Die Rhein-Neckar Löwen haben das Finale des Final Four in der European League verpasst. Die Mannschaft unterlag am Samstagabend in der SAP-Arena den Füchsen Berlin mit 32:35 (16:19). Die Füchse treffen im Finale am Sonntag auf den SC Magdeburg. So kann man nicht starten: Die erste Viertelstunde war desolat, da lag die Mannschaft 3:11 zurück. Überraschenderweise begann der für das Final-Turnier zurückgeholte Kim Ekdahl du Rietz, er konnte jedoch keine Akzente setzen. Das Spiel der Löwen wurde erst flüssiger, als sich Torhüter Andreas Palicka steigerte und Romain Lagarde auf der Mittelposition spielte. Aber der Fehlstart war eine zu große Hypothek, obwohl Lukas Nilsson sein bislang bestes Spiel für die Gastgeber machte. Die Löwen kamen einfach nicht mehr als auf zwei Tore ran. Füchse-Torhüter Dejan Milosavljev hielt überragend, entnervte Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Die Berliner mit dem starken Halblinken Lasse Andersson spielten es ganz ruhig zu Ende.