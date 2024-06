Die Rhein-Neckar Löwen und Geschäftsführerin Jennifer Kettemann (42) haben sich laut einer Mitteilung des Handball-Bundesligisten in beiderseitigem Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden. Jennifer Kettemann hatte 2016 den Posten als Geschäftsführerin übernommen und habe seitdem maßgeblich zu Entwicklung und Erfolg des Klubs beigetragen.

Unter der Leitung der Frankenthalerin haben die Löwen zweimal die deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal sowie dreimal den Supercup gewonnen. Zudem erreichte der Klub 2021 und in diesem Jahr das Finalturnier der European League und belegte dort jeweils den dritten Platz. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison wurden die Löwen nur Zwölfte

Kettemann von Trendwende überzeugt

„Jenni hat die Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen acht Jahren in vielen Bereichen enorm weiterentwickelt. Insbesondere auf den Gebieten Social Media, Sponsoring und Marketing hat sie Maßstäbe gesetzt. Für ihren außerordentlichen Einsatz und ihre Innovationskraft gebührt ihr besonderer Dank“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Lars Lamadé. „Sportlich sehe ich die Mannschaft für die kommende Saison gut aufgestellt. Ich bin von der Trendwende überzeugt“, betonte Kettemann mit Blick auf eine in der Bundesliga sehr enttäuschende vergangene Spielzeit. Die Geschäftsführung wird laut Klub interimistisch von Holger Bachert übernommen, die Nachfolge Kettemanns sei in Arbeit.

