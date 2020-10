Start-Ziel-Sieg für die Rhein-Neckar Löwen: Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison gewann das Team in der SAP-Arena mit 30:20 (17:9) gegen den TVB Stuttgart und spielte dabei viel besser, flüssiger als am Dienstag gegen TTH Holstebro. Die Löwen nahmen das Heft sofort in die Hand, standen klasse in der Abwehr und hatten mit Andreas Palicka einen vorzüglichen Torhüter. Palicka war der beste Mann auf dem Feld. Trainer Martin Schwalb wechselte in der zweiten Halbzeit durch. Schon am Dienstag steht ja das Derby bei den Eulen Ludwigshafen an. Dadurch ging der Spielfluss ein bisschen verloren.