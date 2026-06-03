Die Rhein-Neckar Löwen haben das letzte Bundesliga-Heimspiel dieser Saison vor 7824 Zuschauern gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 29:28 (15:13) gewonnen. Der letzte Treffer der Gäste zählte nach Videobeweis nicht. Der Abend stand im Zeichen von Patrick Groetzki. Der Kapitän, seit fast 20 Jahren Spieler des Vereins, bestritt seine letzte Partie in der SAP-Arena. Er beendet nach dem letzten Saisonspiel beim VfL Gummersbach am Sonntag seine Karriere. Als er in der 42. Minute das 22:19 erzielte, feierten ihn die Fans. Seine zweite Chance 40 Sekunden vor Schluss ließ er aus. „Ich bin froh, dass das Spiel gespielt wurde, ich bin froh, dass wir gewonnen haben“, sagte er. Am 6. Juli hat er seinen ersten Arbeitstag auf der Geschäftsstelle. Verabschiedet wurden noch David Moré (ThSV Eisenach), Sebastian Heymann (TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Sandell (Pick Szeged), Steven Plucnar (GOG Handbold) und Mathias Larson (SG BBM Bietigheim).