Titelverteidiger THW Kiel trifft im Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals auf den deutschen Meister SC Magdeburg. Dieses Top-Duell loste die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Sonja Fuss am Freitag in Köln aus. Die Partie ist die Neuauflage des Endspiels aus dem April dieses Jahres. Damals hatte sich der THW in Hamburg mit 28:21 durchgesetzt. Dazu treffen die SG Flensburg-Handewitt auf die HSG Wetzlar, die TSV Hannover-Burgdorf auf die Rhein-Neckar Löwen und der VfL Gummersbach auf den TBV Lemgo Lippe. Die Partien des Viertelfinales werden am 4. und 5. Februar 2023 ausgespielt. Am 15. und 16. April ist Köln dann erstmals Austragungsort des Finalturniers.