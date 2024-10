Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das Bundesliga-Spiel vor 5704 Zuschauern in der SAP-Arena gegen den HC Erlangen mit 38:33 (20:19) gewonnen. Beide Teams entwickelten viel Angriffsschwung, mit der Abwehrarbeit nahmen sie es nicht so genau. Schön: Jon Lindenchrone verwandelte einen Freiwurf direkt vor der Pause zum 20:19. Stark: Kreisläufer Jannik Kohlbacher, Torhüter Mikael Appelgren und die Antreiber Olle Forsell Schefvert und Gustav Davidsson. Ab der 48. Minute setzen sich die Löwen entscheidend ab.