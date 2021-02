Das Auf und Ab der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga geht weiter. Eine Woche nach dem Sieg im Spitzenspiel bei den Füchsen Berlin ließen die Löwen am Sonntag bei GWD Minden einen Zähler liegen. Am Ende reichte es für die Badener nur zu einem 26:26 (11:12)-Remis.

Damit verpassten die Löwen die Gelegenheit, sich in der Tabelle auf dem zweiten Platz etwas abzusetzen. In der ersten Halbzeit spielten die Löwen im Angriff zu fehlerhaft und lagen deshalb nach 30 Minuten 11:12 hinten.

Nach der Pause agierten die Löwen im Ballbesitz mit dem siebten Feldspieler, was sich bis zur 20:18-Führung auszahlte. Vier Minuten vor dem Ende lagen die Löwen dann sogar 23:26 zurück, ehe sie sich immerhin noch einen Punkt erkämpften. Andy Schmid war mit neun Toren bester Werfer.