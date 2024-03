Die Rhein-Neckar Löwen haben am Ostersonntag den ersten Heimsieg seit dem 26. November gefeiert. Gegen Frisch Auf! Göppingen hieß es am Ende vor 11.126 Zuschauern in der SAP-Arena 33:29 (15:11). Möglich wurde der Erfolg durch eine großartige Leistung von Torhüter David Späth. Die Löwen kamen schwer ins Spiel, zogen dann zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 18:13 davon. Nach einer kleinen schwächeren Phase fingen sie sich wieder und gewannen sicher. Ebenfalls ganz stark: Kreisläufer Jannik Kohlbacher.