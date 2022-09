Makelloser Saisonstart für die Rhein-Neckar Löwen: In der Handball-Bundesliga gab es für die Gelbhemden den dritten Sieg in Folge, am Donnerstagabend wurde der SC DHfK Leipzig in der Mannheimer SAP-Arena sicher mit 30:24 bezwungen. Bereits zur Pause stand es 15:10 für die Löwen.