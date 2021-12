Die Rhein-Neckar Löwen treffen in der Runde der letzten Acht des DHB-Pokal auf den Rekordmeister THW Kiel. Dies ergab die Auslosung am Freitagvormittag. Die Viertelfinal-Partien sind für das Wochenende des 5. und 6. Februar 2022 angesetzt. Genaue Spieltermine muss die HBL jetzt noch festlegen. Löwen-Trainer Klaus Gärtner sagt zum Löwen-Los: „Das ist natürlich ein Hammer-Los. Nichtsdestotrotz nehmen wir es, wie es nun gekommen ist, und werden alles versuchen, unseren Traum vom Final Four in Hamburg wahr zu machen. In einem Spiel ist immer alles möglich, vor allem im Pokal und zuhause. Wir werden alles reinhauen – das kann ich schon einmal versprechen!“